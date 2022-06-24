Пресс-атташе «Динамо»: некоторые игроки сказали, что не будут здороваться с Умяровым

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Динамо» Полина Лысенко и ветеран «Спартака» Андрей Тихонов высказали мнение о том, как в «Динамо» будут относиться к футболисту «Спартака» Наилю Умярову. Игрок ранее рассказал в своём телеграм-канале о том, как пытался отвлечь полузащитника динамовцев Даниила Фомина перед исполнением им пенальти в финале Кубка России.
«Я уверена, что Фомин подаст руку Наилю, но при этом знаю, что у нас ребята есть, которые сказали: «Да я с ним больше здороваться не буду!» Но при этом, конечно, это было всё на эмоциях. Уверена, мы начнём сезон, все будут здороваться и общаться, но при этом они показывают, что для них тоже такое проявление не фэйр-плей неприемлемо», — сказала пресс-атташе «Динамо» в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Не думаю, что стоит ожидать жёсткий подкат под Умярова. Вот болельщики — они всё помнят, они всё знают. Возможно, какие-то улюлюканья, свист в адрес игрока. У нас трибуны, знаете, лучше всего говорят за футболиста», — добавил Тихонов.
Напомним, 29 мая в финале Кубка России, состоявшемся в «Лужниках», «Спартак» со счётом 2:1 обыграл «Динамо».
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