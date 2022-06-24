Силкин: в игре «Динамо» с «Амкалом» нет смысла. Овечкину можно где-то пошевелиться

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о товарищеской игре, которую команда проведёт с «Амкалом». Также он высказался об участии в матче российского хоккеиста Александра Овечкина.



«Что, внимание какое-то хотят привлечь? Да, необычное какое-то действие. Понятно, Овечкину тренировка нужна для подготовки к чемпионату, можно где-то пошевелиться. Даже трудно это комментировать. Это больше шоу, чем действительно какое-то спортивное мероприятие.



Основной состав «Динамо» и команда блогеров — небо и земля. Совершенно разные профессии. Если «Динамо» будет пропускать, понятно будет — это договорная игра. Не знаю, какой смысл игры, кроме как устроить шоу», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.