Павел Погребняк объявил о завершении карьеры в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк завершил карьеру в Российской Премьер-Лиге и Первой лиге. Он заявил, что больше не намерен выступать в этих турнирах. При этом нападающий не исключил, что может выступать в других дивизионах.



«Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же. Можно ли сказать, что Павел Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста? Время покажет», — цитирует Погребняка «РБ-Спорт».



Напомним, по ходу карьеры Павел Погребняк выступал за московский «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», «Динамо», «Тосно» и «Урал».