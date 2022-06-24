Наумов: жена — предлог уйти для Кухты, но это не потеря для «Локо». Страдать не стоит

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость, что форвард команды Ян Кухта не вернётся в Россию из-за семейных проблем. Сообщалось, что у чешского нападающего проблемы с ребёнком.
«То, что он не видится со своей женой – это предлог. Проблемы с авиасообщениями? Один раз же можно приехать в Россию через Сербию или ещё какую-то страну, как мы ездим. Ничего страшного в этом нет. Я думаю, что это просто предлог. На него наверняка давит его федерация футбола, как на Рыбуса. Давление идёт извне, и Ян решил не связываться, тем более что ФИФА дала такие хорошие преференции, что можно приостановить контракт, не рискуя никакими деньгами.
Что касается его желания попасть в Бундеслигу, я не думаю, что он там заиграет. Сомневаюсь, что его кто-то возьмёт. Кухта для Бундеслиги показывает низкий уровень футбола. Он же ничего в России не показал. На сборах он что-то там показывал, а в чемпионате ничего. Очень часто он оказывался вообще вне игры, постоянно терялся. Не думаю, что его уход — это какая-то большая потеря «Локомотива» в игровом плане, а вот в финансовом это потеря. Считаю, что страдать по поводу его ухода не надо», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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