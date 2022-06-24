«Химки» объявили соперников по матчам на сборах

Стали известны три клуба, с которыми подмосковные «Химки» проведут товарищеские матчи на сборах, сообщает пресс-служба подмосковной команды на официальном сайте.



Соперниками красно-чёрных стали «Торпедо-2» из ПФЛ, «Велес» из ФНЛ и занявший второе место в прошлом сезоне РПЛ «Сочи».



26 июня, 17:00 мск. «Химки» — «Торпедо-2» (Москва)



4 июля, 17:00 мск. «Химки» — «Велес» (Москва)



8 июля, 12:00 мск. «Химки» — «Сочи»



Сообщается, что болельщики смогут посмотреть видеотрансляции первых двух матчей, тогда как игра с «Сочи», последняя перед стартом нового сезона, пройдёт в закрытом формате.



Напомним, «Химки» начнут новый сезон чемпионата России матчем с петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт 15 июля в Подмосковье.

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