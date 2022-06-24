Юрий Сёмин отреагировал на решение Яна Кухты не возвращаться в «Локомотив»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что нападающий Ян Кухта принял решение не возвращаться в расположение железнодорожников. По его мнению, российским клубам необходимо предпринять какие-то меры, чтобы легионеры не могли без последствий игнорировать контрактные обязательства.
«Надо думать до того, когда берёшь легионеров. Какие-то защитительные контракты для клубов надо делать. Иначе так и будет продолжаться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее СМИ сообщали, что форвард не сможет вернуться в расположение команды из-за сложившихся семейных обстоятельств. В составе «Локомотива» Кухта провёл 11 встреч, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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