Хлестов: буду ждать места в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Хлестов рассказал о своём возможном участии в матче легенд перед Суперкубком России между московским клубом и «Зенитом».

«Хотел бы я сыграть? Не прохожу в состав. Народа слишком много из желающих будет, наверное. Буду ждать места», — цитирует Хлестова «РБ Спорт».

Проведение матча за Суперкубок запланировано на 9 июля, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00. Красно-белые несколько раз намекали на бойкот матча из-за того, что было принято решение провести его в Санкт-Петербурге.



На ту же дату на «Газпром Арене» было запланировано проведение концерта группы «Руки Вверх!». После того как сообщили, что игра будет проведена на домашнем стадионе «Зенита», директор коллектива сравнил решение с предательством.