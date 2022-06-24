Кириченко сообщил, что может стать помощником Бердыева в иранском «Тракторе»

Российский специалист Дмитрий Кириченко сообщил, что с большой долей вероятности войдёт в тренерский штаб Курбана Бердыева в иранском «Тракторе». При этом Кириченко подчеркнул, что ничего не знает о футболе в Иране.
«Войду ли я в штаб Бердыева в «Тракторе»? Думаю, что да. Но могу говорить только за себя. Больше ничего не знаю.
Я ничего не знаю про иранский футбол. Я в Иране никогда не был. Наверное, это очень интересный опыт. Надеюсь, что мне понравится», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».
Напомним, 6 июня Бердыев покинул «Кайрат», который возглавлял с лета 2021 года, а уже 20 июля возглавил «Трактор». Дмитрий Кириченко также входил в тренерский штаб алма-атинской команды. Вместе с Бердыевым «Кайрат» стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана и обладателем Кубка Казахстана. 20 июня Бердыев возглавил иранский «Трактор».
- 24 июня 2022
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