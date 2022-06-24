ЦСКА выступил с заявлением по поводу фанатского бойкота из-за Fan ID

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте клуба опубликовала заявление по поводу фанатского бойкота. Ранее активные болельщики армейского клуба объявили о бойкоте матчей Российской Премьер-Лиги следующего сезона. Причина такого решения фанатов – недовольство введением Fan ID.

«Все без исключения в клубе и команде расстроены уходом активной части болельщиков. Нашей команде будет тяжело без вашей яркой и эмоциональной поддержки. Вы — наш 12-й игрок!

Мы с пониманием относимся к позиции нашего актива. Мы не будем открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А, который для многих стал вторым домом. Продление абонементов на верхний ярус трибуны А станет доступным на следующей неделе.

Наша команда всегда играет ради болельщиков. И мы вместе с игроками будем ждать вас на трибунах!» — сказано в заявлении ЦСКА.

Напомним, ранее аналогичное решение о бойкоте озвучили фанаты московского «Динамо». А активные болельщики столичного «Спартака» бойкотируют матчи своей команды с прошлого сезона.