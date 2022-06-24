ЦСКА выступил с заявлением по поводу фанатского бойкота из-за Fan ID

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте клуба опубликовала заявление по поводу фанатского бойкота. Ранее активные болельщики армейского клуба объявили о бойкоте матчей Российской Премьер-Лиги следующего сезона. Причина такого решения фанатов – недовольство введением Fan ID.
«Все без исключения в клубе и команде расстроены уходом активной части болельщиков. Нашей команде будет тяжело без вашей яркой и эмоциональной поддержки. Вы — наш 12-й игрок!
Мы с пониманием относимся к позиции нашего актива. Мы не будем открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А, который для многих стал вторым домом. Продление абонементов на верхний ярус трибуны А станет доступным на следующей неделе.
Наша команда всегда играет ради болельщиков. И мы вместе с игроками будем ждать вас на трибунах!» — сказано в заявлении ЦСКА.
Напомним, ранее аналогичное решение о бойкоте озвучили фанаты московского «Динамо». А активные болельщики столичного «Спартака» бойкотируют матчи своей команды с прошлого сезона.
- 24 июня 2022
-
19:13
-
18:59
-
18:37
-
18:36
-
18:13
-
18:04
-
17:56
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
17:09
-
17:01
-
16:42
-
16:39
-
16:37
-
16:32
-
16:27
-
16:23
-
16:15
-
16:12
-
16:12
-
16:09
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:51
-
15:43
-
15:38
-
15:35
-
15:28
-
15:22