Масалитин — о бойкоте фанатов ЦСКА: когда люди услышат про Fan ID, футбол будет не нужен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на решение фанатов красно-синих бойкотировать матчи РПЛ.

«Прежде чем принимать решения, надо знать мнение народа, в частности, болельщиков. Важно разговаривать с активной группой, находить точки соприкосновения. Просто заградительными методами этот вопрос не решишь. Если основания не нравятся большинству болельщиков, нужно доносить мнение до наших депутатов и законодателей.



Всё это решается в диалоге. Не надо перегибать. Наоборот, надо приглашать болельщиков на стадионы, воспитывать фанатов. За рубежом болельщики песни поют, в любой момент поддерживают — проигрывает команда или выигрывает. Они ходят семьями! Надо направлять запрос. Пускай активные фанаты собираются.



Когда есть абонемент, спокойно оформляешь паспорт болельщика, а если человек приезжает с Дальнего Востока? Или кто-то пригласил девушку на стадион? Много людей, которые волею судьбы оказались в Москве, услышат: пойди возьми Fan ID, туда сходи. Нафиг им этот футбол нужен будет. Он пойдёт в бар, возьмёт пиво и будет тоже болеть. А наша главная задача — затащить болельщика на стадион», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.