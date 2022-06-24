Гончаренко: в вопросе Fan ID нужно искать компромисс. Не представляю игры ЦСКА без фанатов

Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на новость о бойкоте фанатов армейского клуба матчей РПЛ из-за введения Fan ID.

«Без фанатов уровень децибелов сильно упадёт. В такое время важно, чтобы на стадионе было как можно больше людей. Нужно искать компромисс в вопросе Fan ID, чтобы фанаты были на стадионе. Они неотъемлемая часть футбола. Я даже не представляю, как можно выйти на скамейку ЦСКА и не видеть фанатскую группировку, проводить матч без них. Нужно искать компромисс. В нынешние времена важны заполненные стадионы», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, накануне активные фанаты ЦСКА объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за недовольства введением Fan ID. Позже армейский клуб выступил с заявлением по этому поводу.