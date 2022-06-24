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Константин Коноплёв возглавил молодёжную команду «Зенита»

Константин Коноплёв возглавил молодёжную команду «Зенита»
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Российский тренер Константин Коноплёв назначен на должность старшего тренера молодёжной команды «Зенита». Специалист начнёт работу с молодёжкой санкт-петербургского клуба на тренировочных летних сборах, которые проходят в Ставропольском крае, информирует официальный сайт «Зенита».

«Зенит» поздравляет Константина Коноплёва с назначением на пост старшего тренера молодёжного состава сине-бело-голубых и желает удачи в новом сезоне! Добро пожаловать в команду, Константин Анатольевич!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Стоит отметить, что ранее молодёжную команду «Зенита» возглавлял экс-футболист сине-бело-голубых Константин Зырянов.

Примечательно, что Коноплёв работает в структуре академии «Зенита» с 2011 года. До недавнего времени он возглавлял юношескую команду «Зенита» U16, с которой в сезоне-2021/2022 завоевал серебряные медали ЮФЛ-2.

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