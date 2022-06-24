Башкиров высказался о своём будущем. Россиянин покинул польский клуб из-за политики
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Российский футболист Евгений Башкиров высказался о своём будущем. В апреле 2022 года контракт полузащитника с польским «Заглембе» был расторгнут по политическим причинам. Сейчас Башкиров тренируется с казанским «Рубином».
«Яровинский сказал, что «Рубин» не будет подписывать меня? Если он так сказал, значит, ему виднее.
Сейчас я усиленно занимаюсь своим будущим. Варианты всегда есть. В переговорах ли я сейчас? Да», — приводит слова Башкирова «РБ Спорт».
Напомним, Евгений Башкиров перешёл в «Заглембе» в феврале 2020 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В завершившемся сезоне до расторжения контракта футболист успел провести в чемпионате Польши шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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