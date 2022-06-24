Дивеев не включил «Спартак» в число фаворитов следующего сезона РПЛ

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, кого считает претендентами на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Также футболист высказался о целях армейской команды на следующий сезон, подчеркнув, что ЦСКА хочет завоевать какой-то трофей, «пусть даже Кубок».

«Кто фаворит РПЛ? В плане игры, если брать последний сезон, на титул могут претендовать «Зенит», «Сочи», «Динамо» и, может быть, «Локомотив». «Спартак» нестабилен — поэтому не говорю о нём. В плане футбола я бы отметил эти четыре команды.

Цели на сезон ещё не обсуждали, но лично мне хочется что-то выиграть. Каждый футболист стремится завоёвывать трофеи. Надо с чего-то начать — пусть даже это будет Кубок. Желание у меня есть, амбиции тоже. Ну и в целом все знают, что ЦСКА всегда стремится к победе в турнирах, в которых участвует. Хватит ли у ЦСКА сил, чтобы навязать борьбу «Зениту» в чемпионате? Не люблю загадывать. Начнём, а там посмотрим», — приводит слова Дивеева ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом России досрочно стал «Зенит» (это четвёртое золото сине-бело-голубых подряд). А вот «Спартак», который Дивеев не включил в число фаворитов следующего сезона, финишировал на десятой строчке в таблице минувшего розыгрыша чемпионата России.