Леонид Слуцкий рассказал о конкуренции в линии защиты

Наставник «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал о вариантах ротирования состава.

«Мне кажется, что Зотов, Йевтич, Чуперка и Иванов похожи, если не по игровой манере, то по амплуа. Это такие игроки между восьмёркой и десяткой, никто из них не является классической десяткой. При этом каждый из них склонен больше к атаке, чем к обороне. Поэтому такие восемь с половиной, что называется. Каждый из них может играть и в позиции чуть выше, и в позиции чуть ниже.

У нас есть два молодых центральных защитника Нижегородов и Тесленко, и если один из них выиграет конкуренцию, то мы будем гарантированно иметь одного лимитчика на поле. Тогда Кузнецов будет идти в прямой конкуренции, независимо от его возраста», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.