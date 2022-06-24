Агент Языджи не исключил, что игрок останется в РПЛ, несмотря на уход из ЦСКА

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, не исключил вариант, при котором его клиент продолжит выступать в Российской Премьер-Лиге даже после ухода из ЦСКА. Напомним, Языджи выступал за армейцев на правах аренды, но московский клуб не сумел договориться с «Лиллем» о полноценном выкупе Юсуфа.
«Может ли Языджи остаться в РПЛ, несмотря на уход из ЦСКА? В футболе всё возможно», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.
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