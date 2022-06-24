Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» пополнил чемпион Боснии и Герцеговины Башич

«Оренбург» пополнил чемпион Боснии и Герцеговины Башич
Комментарии

Ряды «Оренбурга» пополнил боснийский полузащитник Иван Башич. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На протяжении своей карьеры игрок выступал за «Зриньски» (Босния и Герцеговина) и юношеские национальные команды своей страны. В минувшем сезоне в чемпионате и Кубке Боснии провёл 31 матч, в которых забил пять мячей, сделал шесть голевых передач и стал чемпионом Боснии и Герцеговины.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 на повышение в Российскую Премьер-Лигу отправились «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». В ФНЛ из РПЛ вылетели «Арсенал» Тула, «Рубин» Казань и «Уфа». «Оренбург» выступит в Российской Премьер-Лиге, так как в стыковых матчах за право участия в РПЛ клуб обыграл по сумме двух встреч «Уфу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022