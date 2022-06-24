«Оренбург» пополнил чемпион Боснии и Герцеговины Башич
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Ряды «Оренбурга» пополнил боснийский полузащитник Иван Башич. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На протяжении своей карьеры игрок выступал за «Зриньски» (Босния и Герцеговина) и юношеские национальные команды своей страны. В минувшем сезоне в чемпионате и Кубке Боснии провёл 31 матч, в которых забил пять мячей, сделал шесть голевых передач и стал чемпионом Боснии и Герцеговины.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 на повышение в Российскую Премьер-Лигу отправились «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». В ФНЛ из РПЛ вылетели «Арсенал» Тула, «Рубин» Казань и «Уфа». «Оренбург» выступит в Российской Премьер-Лиге, так как в стыковых матчах за право участия в РПЛ клуб обыграл по сумме двух встреч «Уфу».
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