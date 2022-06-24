Арбитр Мешков объяснил, почему отказался жать руку Леониду Слуцкому

Российский арбитр Виталий Мешков рассказал, почему не стал жать руку главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому после матча с «Ротором», который состоялся в мае 2021 года.

«Нет установки, согласно которой судья должен пожать руку тренеру после игры — это регулируется человеческими отношениями. Во Франции была традиция: тренеры и судьи обменивались рукопожатием перед стартовым свистком. Но это жест доброй воли, а не обязанность. У каждого человека, думаю, есть те, кому он не захочет пожать руку.

Отказался жать руку Слуцкому не в силу личных причин. Корпоративно-этических. Это не было проявлением личного отношения Мешкова к Слуцкому. Отказ от рукопожатия был выражением нашей общей, назовём это так, позиции по отношению к очередным высказываниям Леонида Викторовича в адрес арбитров», — цитирует Мешкова «Матч ТВ».

Тогда наставник казанцев сказал, что судья отказался пожать ему руку, и демонстративно отвернулся в другую сторону.