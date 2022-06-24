Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Мешков объяснил, почему отказался жать руку Леониду Слуцкому

Арбитр Мешков объяснил, почему отказался жать руку Леониду Слуцкому
Комментарии

Российский арбитр Виталий Мешков рассказал, почему не стал жать руку главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому после матча с «Ротором», который состоялся в мае 2021 года.

«Нет установки, согласно которой судья должен пожать руку тренеру после игры — это регулируется человеческими отношениями. Во Франции была традиция: тренеры и судьи обменивались рукопожатием перед стартовым свистком. Но это жест доброй воли, а не обязанность. У каждого человека, думаю, есть те, кому он не захочет пожать руку.

Отказался жать руку Слуцкому не в силу личных причин. Корпоративно-этических. Это не было проявлением личного отношения Мешкова к Слуцкому. Отказ от рукопожатия был выражением нашей общей, назовём это так, позиции по отношению к очередным высказываниям Леонида Викторовича в адрес арбитров», — цитирует Мешкова «Матч ТВ».

Тогда наставник казанцев сказал, что судья отказался пожать ему руку, и демонстративно отвернулся в другую сторону.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022