Арбитр Мешков объяснил, почему отказался жать руку Леониду Слуцкому

Российский арбитр Виталий Мешков рассказал, почему не стал жать руку главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому после матча с «Ротором», который состоялся в мае 2021 года.
«Нет установки, согласно которой судья должен пожать руку тренеру после игры — это регулируется человеческими отношениями. Во Франции была традиция: тренеры и судьи обменивались рукопожатием перед стартовым свистком. Но это жест доброй воли, а не обязанность. У каждого человека, думаю, есть те, кому он не захочет пожать руку.
Отказался жать руку Слуцкому не в силу личных причин. Корпоративно-этических. Это не было проявлением личного отношения Мешкова к Слуцкому. Отказ от рукопожатия был выражением нашей общей, назовём это так, позиции по отношению к очередным высказываниям Леонида Викторовича в адрес арбитров», — цитирует Мешкова «Матч ТВ».
Тогда наставник казанцев сказал, что судья отказался пожать ему руку, и демонстративно отвернулся в другую сторону.
- 24 июня 2022
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