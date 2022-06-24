Защитник Ренато Гойкович вернулся в «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Подумал-подумал. И передумал. Приехал на сборы, подписал контракт», — сказано в сообщении.

В июне Адесойе Ойеволе и еще пять футболистов покинули клуб. Тогда вместе с 39-летним защитником из команды ушли Алексей Миронов, Ренато Гойкович, Аршак Корян, Артём Шаболин и Савелий Козлов.

Центральный защитник Гойкович перешёл из боснийского клуба «Зриньски Мостар» на правах свободного агента. За предыдущий клуб игрок в 24 матчах забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Ренато выступал за молодёжные сборные Боснии и Герцеговины.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 на повышение в Российскую Премьер-Лигу отправились «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».