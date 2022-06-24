«Тоттенхэм» хочет арендовать Лангле

Руководство «Тоттенхэма» заинтересовано в приглашении защитника «Барселоны» Клемана Лангле. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, переговоры идут давно. Испанский клуб не рассчитывает на французского защитника, поэтому готов с ним расстаться. Сам Клеман не понимает, готов ли он переехать в Англию, однако хочет покинуть свой нынешний клуб. В ближайшее время он может провести диалог с Антонио Конте.
27-летний Лангле стал футболистом каталонской команды в 2018 году, перейдя из «Севильи» за € 35,9 млн. С тех пор защитник в 159 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между Клеманом и «Барселоной» истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что защитника сборной Франции может подписать лондонский «Тоттенхэм».
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Чемпионат Испании по футболу, сезон-2021/2022. 38-й тур:
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