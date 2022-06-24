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ESPN: Юри Алберто перейдёт в «Коринтианс» на правах аренды, сделка уже согласована

ESPN: Юри Алберто перейдёт в «Коринтианс» на правах аренды, сделка уже согласована
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«Коринтианс» достиг договорённости в вопросе подписания нападающего «Зенита» Юри Алберто. Футболист присоединится к бразильскому клубу на правах аренды до июля 2023 года, информирует ESPN.

Согласно сведениям источника, уже на следующей неделе Юри Алберто приедет в Сан-Паулу для прохождения медицинского обследования перед подписанием арендного соглашения с «Коринтиансом». На данный момент форвард «Зенита» уже находится в Бразилии, где проводит свой отпуск.

Отмечается, что «Коринтианс» в борьбе за право подписания Алберто выиграл конкуренцию у другого бразильского клуба – «Интернасьонала».

Напомним, Алберто сыграл в 11 матчах РПЛ сезона-2021/2022, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Несколькими днями ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты со своими клубами до лета 2023 года.

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