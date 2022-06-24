Сарвели обратился к болельщикам «Крыльев Советов» после перехода в «Сочи»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели прокомментировал переход в «Сочи». Стало известно, что игрок будет выступать в стане «барсов» под 11-м номером.

«Я безумно благодарен всем за время, которое я провёл в Самаре. Здесь невероятные, особенные болельщики, прекрасный город. Хочу сказать спасибо тренерскому штабу «Крыльев», всему персоналу клуба. На стадионе в Самаре прекрасная атмосфера – вместе с командой мы всегда чувствовали мощную поддержку болельщиков.

За два сезона в моей памяти останется множество приятных моментов. Вместе мы пережили невероятные эмоции, я запомню это навсегда. Уверен, что у «Крыльев» с такой поддержкой губернатора всё будет хорошо», — цитирует Сарвели пресс-служба самарского клуба.