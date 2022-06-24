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В «Зените» опровергли информацию, что «Коринтианс» договорился о годичной аренде Алберто

В «Зените» опровергли информацию, что «Коринтианс» договорился о годичной аренде Алберто
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что бразильский «Коринтианс» договорился об аренде форварда сине-бело-голубых Юри Алберто до лета 2023 года.

«Правда ли, что «Коринтианс» договорился с «Зенитом» о годичной аренде Юри Алберто? Нет, это неправда», — сказал Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее издание ESPN сообщало, что «Коринтианс» достиг договорённости в вопросе подписания нападающего «Зенита» Юри Алберто на правах аренды до 2023 года. Согласно сведениям источника, уже на следующей неделе Юри Алберто приедет в Сан-Паулу для прохождения медицинского обследования перед подписанием арендного соглашения с «Коринтиансом».

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