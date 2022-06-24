Sky Sports: Роналду останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду останется в команде на следующий сезон. Информация об интересе к 37-летнему португальцу со стороны «Баварии» не соответствует действительности, информирует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, в ближайшее время Роналду вернётся в расположение «Манчестер Юнайтед» для подготовки к новому сезону. Слухи о его недовольстве трансферами и новым тренером «красных дьяволов» сильно преувеличены.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду находится на грани нервного срыва из-за нестабильности «Манчестер Юнайтед» в вопросе трансферов. Криштиану якобы даже несколько раз разговаривал об этом с Эриком тен Хагом.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.