Билялетдинов рассказал, почему Погребняк решил завершить карьеру

Бывший футболист сборной России по футболу Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о завершении карьеры Павла Погребняка.
«У Паши получилась неплохая карьера, смог поиграть за рубежом. Он когда приехал в «Фулхэм», сразу начал забивать, у него была там сумасшедшая статистика, потом ещё в «Рединге» поиграл. Много хороших команд у него было за карьеру, и сборной он много пользы приносил. Самый неудачный момент был перед чемпионатом Европы 2008 года, когда он травму получил в контрольном матче с сербами. Спасибо Паше за такую карьеру.
Не стал он играть дальше из-за возраста и из-за мотивации. Накапливается определённый клубок, и нужно выбрать правильное время для того, чтобы уйти. Он принял для себя такое решение, значит, всё правильно», — цитирует Билялетдинова Metaratings.
Напомним, по ходу карьеры Павел Погребняк выступал за московский «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», «Динамо», «Тосно» и «Урал».
- 24 июня 2022
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