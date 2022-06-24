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Ежов прокомментировал переход Зиньковского в «Спартак»

Ежов прокомментировал переход Зиньковского в «Спартак»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов заявил, что переход Антона Зиньковского в «Спартак» — это большая потеря для самарской команды. Также Ежов ответил на вопрос о своём возможном переходе в топ-клуб.

«Антон — хороший игрок. Это большая потеря для «Крыльев Советов», но у него горели глаза, хотел попробовать себя в другом клубе. Очень рад, что Антон перешёл в «Спартак». Как бы сложно нам ни было, за него мы рады.К Зиньковскому был интерес, но по поводу «Спартака» не было ясно. В целом ничего страшного не произошло, будем дальше играть и бороться.

Теперь я лидер «Крыльев»? Это громко сказано. Буду стараться, добавлять во всех аспектах игры. Другого выхода нет. Пошёл бы я на повышение в топ-клуб? Мне всё нравится в «Крыльях». У нас хороший коллектив, тренерский штаб. Меня здесь всё устраивает», — приводит слова Ежова «РБ Спорт».

Напомним, 24-летний Ежов является воспитанником академии «Чертаново». В прошлом сезоне Роман провёл в Российской Премьер-Лиге за «Крылья Советов» 30 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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