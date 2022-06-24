Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к болельщикам «Динамо» перед товарищеским матчем с «Амкалом».

«Как вы знаете, я очень люблю футбол и болею всю свою жизнь за московское «Динамо». У меня была мечта сыграть за родной клуб в стартовом составе или просто посидеть на скамейке и побывать на матче в качестве игрока. Моя мечта осуществилась, поэтому увидимся завтра на матче. Вперёд, «Динамо», — сказал игрок в видео, опубликованном в телеграм-канале бело-голубых.

Встреча «Динамо» — «Амкал» состоится завтра, 25 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало матча — в 19:45 мск. Также завтра ожидается презентация нового тренерского штаба московской команды во главе со Славишей Йокановичем.