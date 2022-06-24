Спартак Гогниев: у меня ничего не изменилось, переговоров ни с кем не веду

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев сообщил, что по-прежнему не имеет конкретных вариантов для продолжения карьеры. По словам 41-летнего специалиста, он даже не ведёт ни с кем переговоров.

«У меня ничего не изменилось. Переговоров ни с кем не веду», — приводит слова Спартака Гогниева «РБ Спорт».

Напомним, 29 мая «Алания» объявила об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера команды. Специалист занимал эту должность с июля 2019 года. В минувшем сезоне под руководством Гогниева «Алания» дошла до полуфинала Кубка России, однако не смогла пробиться в РПЛ, заняв лишь шестое место в таблице ФНЛ сезона-2021/2022.

Сменил Спартака Гогниева на посту главного тренера «Алании» Заур Тедеев.