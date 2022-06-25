Видеообзор поражения ЦСКА в дебютном матче Федотова
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Московский ЦСКА встретился в товарищеском матче со столичным «Велесом». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась победой «Велеса» со счётом 2:0. Примечательно, что это был первый матч армейской команды под руководством нового главного тренера Владимира Федотова, который ранее работал в «Сочи».
ЦСКА проиграл «Велесу» в первом матче под руководством Федотова:
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Напомним, ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона. «Велес», в свою очередь, занял 14-е место в таблице ФНЛ. Федотов, работавший в «Сочи», завоевал серебряные медали чемпионата России.
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