Мбаппе: «ПСЖ» очень важен для меня!

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в клубе. Напомним, недавно французский форвард отказался от перехода в «Реал» ради того, чтобы остаться в стане парижан.
«Этот клуб, «ПСЖ», очень важен для меня! Возможно, у меня не было достаточно времени, чтобы сблизиться и быть «романтичным» с болельщиками. Сначала я хотел проявить себя, но клуб много значит для меня, это все знают.
Я лишь одна из деталей этого проекта, я не стою у его истоков. Учитывая все изменения, которые произойдут, мы сможем совершать великие дела. Для меня клуб на первом месте. Это не мой проект — «ПСЖ» был до меня и будет после меня. Я просто хочу заложить свой камень в постройку этого здания», — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на BFMTV.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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