Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе: «ПСЖ» очень важен для меня!

Мбаппе: «ПСЖ» очень важен для меня!
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу своей роли в клубе. Напомним, недавно французский форвард отказался от перехода в «Реал» ради того, чтобы остаться в стане парижан.

«Этот клуб, «ПСЖ», очень важен для меня! Возможно, у меня не было достаточно времени, чтобы сблизиться и быть «романтичным» с болельщиками. Сначала я хотел проявить себя, но клуб много значит для меня, это все знают.

Я лишь одна из деталей этого проекта, я не стою у его истоков. Учитывая все изменения, которые произойдут, мы сможем совершать великие дела. Для меня клуб на первом месте. Это не мой проект — «ПСЖ» был до меня и будет после меня. Я просто хочу заложить свой камень в постройку этого здания», — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на BFMTV.

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:

Образцовая реакция. Флорентино Перес как следует ответил на срыв трансфера Мбаппе в «Реал» Образцовая реакция. Флорентино Перес как следует ответил на срыв трансфера Мбаппе в «Реал»
«ПСЖ» попал в ловушку. Виноваты Зидан и Мбаппе «ПСЖ» попал в ловушку. Виноваты Зидан и Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022