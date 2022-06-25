Зиньковский: переход в «Спартак» был не самым лёгким решением

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как он принимал решение о переходе в московский клуб. В завершившемся сезоне лучший ассистент Российской Премьер-Лиги выступал в «Крыльях Советов».
«Это было не самое лёгкое решение для меня, поэтому я особенно благодарен понимающим болельщикам, которые, несмотря на моё решение, поддержали и выразили слова благодарности. В своих интервью я неоднократно говорил о том, что Самара уже стала моим домом, я жил здесь четыре года, и почти все мои победы и значимые события связаны с этим городом и с «Крыльями».
Здесь я начал свой путь в РПЛ, играл со значимыми футболистами, дошёл до финала Кубка и удостоился вызова в сборную. Огромную роль во всех достижениях сыграли болельщики, которые в Самаре действительно особенные, даже после вылета в ФНЛ, после проигрышей вы продолжали болеть за нас и заполнять стадион. А нашей главной задачей всегда было радовать болельщиков.
Я рад, что был частью этой большой семьи, которая встретила меня в Самаре очень тепло, и хотел бы, чтобы это отношение осталось прежним. Футбол — это моя жизнь и моя работа, и сейчас я ставлю для себя новые цели и задачи, хочу попробовать свои силы на новом уровне. Ещё раз спасибо всем за доверие, за ваши эмоции и за наши совместные взлёты, я рад, что был частью такой команды», — написал Зиньковский в своём телеграм-канале.
После перехода в московскую команду полузащитник признался, что его дедушка часто смотрел матчи «Спартака» и болел за красно-белых. Одноклубник Зиньковского в «Крыльях Советов» Александр Соболев положительно отреагировал на трансфер хавбека.
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