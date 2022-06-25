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Кепа Аррисабалага: Абрамович сделал «Челси» одной из сильнейших команд в Европе

Кепа Аррисабалага: Абрамович сделал «Челси» одной из сильнейших команд в Европе
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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о смене владельца лондонской команды. Недавно российский бизнесмен продал клуб концерну Тодда Боули.

«Пока мы просто смотрим, что происходит с клубом после смены владельца. Закончилась неопределённость, до этого люди часто спрашивали нас, кто будет владельцем, но нам никто не говорил о продаже. Сейчас мы находимся в точке, где мы увидим, куда движется клуб. Роман Абрамович сделал нашу команду одной из сильнейших в Европе.

Амбиции новых владельцев, по нашему мнению, будут такими же: они хотят, чтобы клуб продолжал бороться за все титулы. У меня есть амбиции и желание начать получать больше игровой практики, чаще появляться на поле», — цитирует испанца Marca.

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