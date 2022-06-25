УЕФА запретил «Шерифу» проводить матчи Лиги чемпионов в Приднестровье

Тираспольский «Шериф» не сможет провести матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с боснийским «Зриньски» в Тирасполе – игра должна состояться за пределами Приднестровья. Об этом решении 24 июня оповестил УЕФА.



Союз европейских футбольных ассоциаций подчеркнул, что решение не проводить до дальнейшего уведомления матчи турниров УЕФА в Приднестровье принято в связи с текущей ситуацией безопасности в регионе.



«Решение основано на соображениях и выводах, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, с отчетами которых ознакомилась администрация УЕФА после оценки текущей ситуации в Приднестровье», – гласит заявление на официальном сайте организации.



«Шерифу» предписано предложить для проведения еврокубковых матчей альтернативный стадион, соответствующий всем правилам УЕФА, и играть на нём до тех пор, пока запрет останется в силе. Поединок «Шериф» – «Зриньски» будет ответным для тираспольской команды и должен состояться 13 июля.

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