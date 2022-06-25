Калининградская «Балтика» арендовала с правом выкупа полузащитника ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Сергей Пряхин проведёт сезон-2022/2023 в Первой лиге (накануне РФС официально сообщил о решении вернуть ФНЛ соответствующее историческое название). Футболист будет выступать на правах аренды в составе калининградской «Балтики», информирует официальный сайт армейцев.
Арендное соглашение также предусматривает опцию выкупа Пряхина «Балтикой». 19-летний футболист не дебютировал за первую команду ЦСКА, а играл в молодёжном первенстве. Сезон-2021/2022 он полностью провёл в аренде в московском «Кайрате», где в 33 матчах забил пять мячей.
«Балтика» завершила прошедший сезон на 10-м месте в турнирной таблице ФНЛ, в 38 матчах одержав 14 побед, 16 встреч завершив вничью и потерпев восемь поражений. На своём и чужих полях калининградцы выиграли по семь раз. Команда набрала 58 очков – столько же оказалось у «Акрона», «Нефтехимика» и «Спартака-2».
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