Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался работать с Ральфом Рангником в клубе, сообщает ESPN.

По данным источника, именно тен Хаг сыграл ключевую роль в уходе Рангника из «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что Рангник хотел встретиться с тен Хагом лично, но вместо этого новый главный тренер « Манчестер Юнайтед» предпочёл только телефонный звонок.

Также отмечается, что руководство боссов «Манчестер Юнайтед» раздражали некоторые публичные комментарии Рангника на пресс-конференциях, в частности, о том, что этим летом клубу необходимо подписать 10 новых игроков.

«Манчестер Юнайтед» попросил Рангника подписать соглашение о неразглашении информации в связи с его уходом.

Напомним, Рангник стал тренером «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года и заключил контракт, согласно которому должен был перейти на пост консультанта клуба по окончании сезона-2021/2022. Однако в конце мая «Манчестер Юнайтед» сообщил, что специалист окончательно покинет клуб. Сейчас Рангник возглавляет сборную Австрии.