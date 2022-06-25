Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался работать с Ральфом Рангником в клубе, сообщает ESPN.
По данным источника, именно тен Хаг сыграл ключевую роль в уходе Рангника из «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что Рангник хотел встретиться с тен Хагом лично, но вместо этого новый главный тренер « Манчестер Юнайтед» предпочёл только телефонный звонок.
Также отмечается, что руководство боссов «Манчестер Юнайтед» раздражали некоторые публичные комментарии Рангника на пресс-конференциях, в частности, о том, что этим летом клубу необходимо подписать 10 новых игроков.
«Манчестер Юнайтед» попросил Рангника подписать соглашение о неразглашении информации в связи с его уходом.
Напомним, Рангник стал тренером «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года и заключил контракт, согласно которому должен был перейти на пост консультанта клуба по окончании сезона-2021/2022. Однако в конце мая «Манчестер Юнайтед» сообщил, что специалист окончательно покинет клуб. Сейчас Рангник возглавляет сборную Австрии.
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