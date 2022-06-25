Стала известна причина, по которой Мбаппе прилетел в Нью-Йорк

Продливший месяц назад контракт с «ПСЖ» нападающий парижан и сборной Франции Килиан Мбаппе прибыл в Нью-Йорк.



В США Мбаппе сопровождает детей основанного им же проекта IBKM (Inspired By Kylian Mbappe; «Вдохновлённые Килианом Мбаппе») и принимает участие в мероприятиях. Социальный проект поддерживает 49 мальчиков и 49 девочек в возрасте от девяти до 16 лет из разных слоёв общества и помогает им найти путь в жизни.



«Соединённые Штаты – большая страна, мне всегда нравилось приезжать сюда. Получить столько внимания здесь, в таком прекрасном городе, как Нью-Йорк, это нечто особенное. Нью-Йорк – это американская мечта, это жизнь по-крупному, это Таймс-сквер и всё такое. Для меня это большой мир! Иметь возможность приехать сюда – привилегия для меня. Я общался с американцами, им очень нравится «ПСЖ». Думаю, это связано с сотрудничеством с Майклом Джорданом, но, конечно, и с тем фактом, что у нас в команде играют звёзды мирового уровня. Впереди чемпионат мира по футболу, и те, с кем я общался, надеются, что мы снова его выиграем», – рассказал Мбаппе в интервью BFMTV.



Напомним, в мае Килиан Мбаппе подписал с «ПСЖ» новый трёхлетний контракт. Он выступает в клубе с 2017 года.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе