Игуаин сделал выбор между Роналду и Месси

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин сделал выбор между нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Если я не первый, то второй, кто больше всего играл с Криштиану и Месси. Это два феномена, но если мне придётся выбрать одного, то это будет Месси», — приводит слова Игуаина La Nacion.

Игуаин выступал вместе с Роналду в «Реале» и «Ювентусе». С Лионелем Месси Игуаин играл в сборной Аргентины.

В прошлом сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Месси, в свою очередь, в прошлом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 34 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 15 результативных передач.