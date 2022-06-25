В ближайшее время Вальверде в третий раз в карьере возглавит «Атлетик»

Новым президентом «Атлетика» из Бильбао стал 44-летний Йон Уриарте, набравший на выборах порядка 47% голосов. Теперь назначение на пост главного тренера команды Эрнесто Вальверде – решённый вопрос, информирует Marca.



В середине 1990-х Вальверде выступал за «Атлетик» в качестве игрока, провёл 170 матчей и забил 44 гола. Впоследствии в этом клубе он начал и тренерскую карьеру, сначала как ассистент, а затем и как главный тренер (2003 – 2005). Позже Эрнесто работал с «Эспаньолом», «Олимпиакосом», «Вильярреалом» и «Валенсией», а в 2013 году во второй раз возглавил «Атлетик».



Таким образом, это будет уже третье пришествие Вальверде в клуб из Бильбао в качестве наставника. Он подпишет контракт и примет ряд кадровых решений, поскольку в его распоряжении окажется 35 игроков. Уже известно, что предсезонная подготовка «Атлетика» пройдёт в Германии.



Предыдущим местом работы 58-летнего специалиста была «Барселона» (с июля 2017 по январь 2020 года).

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