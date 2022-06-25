Алли Маккойст: Бэйл – в «Кардифф»? Гарет ещё может играть на самом высоком уровне

Легенда «Глазго Рейнджерс», экс-футболист сборной Шотландии и по совместительству комментатор ряда версий футбольного симулятора FIFA Алли Маккойст высказался относительно вариантов продолжения карьеры для Гарета Бэйла, который этим летом покидает мадридский «Реал» в статусе свободного агента.



«Возможное возвращение Бэйла в родной Кардифф и игра за одноимённый клуб в Чемпионшипе? Это замечательный вариант, однако лично я всё ещё вижу, что он может многое предложить на футбольном поле, причём на самом высоком уровне. Просто посмотрите на него в матчах за сборную. Гарет будет готовиться к чемпионату мира в Катаре, и я считаю, что он должен быть в клубе Премьер-лиги. Например, «Ньюкасл» был бы идеальным выбором», – приводит слова Маккойста talkSPORT.



Экс-футболист английских «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл в 2013 году стал игроком «Реала». За это время, за исключением девятимесячной отлучки в аренду в Лондон, валлиец провёл за «сливочных» 258 матчей и забил 106 голов.

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