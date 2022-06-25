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Бойкот матчей РПЛ от фанатов ЦСКА, Овечкин сыграет за футбольное «Динамо». Главное к утру

Бойкот матчей РПЛ от фанатов ЦСКА, Овечкин сыграет за футбольное «Динамо». Главное к утру
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» продлила серию в финале Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 2-3 в серии), болельщики ЦСКА объявили о решении не посещать матчи чемпионата России по футболу, а 36-летний российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт матч за футбольное «Динамо». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Кучерова и две передачи Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Колорадо».
  2. Фанаты ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID.
  3. Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру.
  4. Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по голам в финальной серии Кубка Стэнли.
  5. Цорн: Кухта не вернётся в «Локомотив» из-за семейных обстоятельств.
  6. УЕФА запретил «Шерифу» проводить матчи Лиги чемпионов в Приднестровье.
  7. В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе к Роналду.
  8. Тайсон Фьюри объяснил, почему не хочет драться с Александром Усиком.
  9. Состоялась жеребьёвка Уимблдона. Новак Джокович и Карлос Алькарас могут сыграть в 1/4.
  10. ЦСКА проиграл «Велесу» в первом матче под руководством Федотова.
  11. Сборная России планирует осенью сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией.
  12. Эблин стал чемпионом Bellator в среднем весе, единогласно победив Мусаси.
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