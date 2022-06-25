Бойкот матчей РПЛ от фанатов ЦСКА, Овечкин сыграет за футбольное «Динамо». Главное к утру

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продлила серию в финале Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 2-3 в серии), болельщики ЦСКА объявили о решении не посещать матчи чемпионата России по футболу, а 36-летний российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт матч за футбольное «Динамо». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».