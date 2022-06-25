Роналду не попал в десятку лучших игроков в истории «МЮ» по версии FourFourTwo

37-летний звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в список лучших игроков в истории «манкунианцев» по версии издания FourFourTwo. Он занял лишь 12-е место в рейтинге. Как отмечает источник, единственная причина, по которой он не находится выше в списке, заключается в том, что его лучшие года прошли в других клубах.

Десятка лучших футболистов выглядит следующим образом:

Райан Гиггз. Бобби Чарльтон. Джордж Бест. Брайан Робсон. Эрик Кантона. Денис Лоу. Дункан Эдвардс. Петер Шмейхель. Уэйн Руни. Пол Скоулз.

Напомним, Криштиану Роналду провёл в «Манчестер Юнайтед» 330 матчей во всех турнирах, в которых отметился 142 забитыми мячами и 71 результативной передачей. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий.