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Роналду не попал в десятку лучших игроков в истории «МЮ» по версии FourFourTwo

Роналду не попал в десятку лучших игроков в истории «МЮ» по версии FourFourTwo
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37-летний звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в список лучших игроков в истории «манкунианцев» по версии издания FourFourTwo. Он занял лишь 12-е место в рейтинге. Как отмечает источник, единственная причина, по которой он не находится выше в списке, заключается в том, что его лучшие года прошли в других клубах.

Десятка лучших футболистов выглядит следующим образом:

  1. Райан Гиггз.
  2. Бобби Чарльтон.
  3. Джордж Бест.
  4. Брайан Робсон.
  5. Эрик Кантона.
  6. Денис Лоу.
  7. Дункан Эдвардс.
  8. Петер Шмейхель.
  9. Уэйн Руни.
  10. Пол Скоулз.

Напомним, Криштиану Роналду провёл в «Манчестер Юнайтед» 330 матчей во всех турнирах, в которых отметился 142 забитыми мячами и 71 результативной передачей. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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