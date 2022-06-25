Роналду не попал в десятку лучших игроков в истории «МЮ» по версии FourFourTwo
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37-летний звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в список лучших игроков в истории «манкунианцев» по версии издания FourFourTwo. Он занял лишь 12-е место в рейтинге. Как отмечает источник, единственная причина, по которой он не находится выше в списке, заключается в том, что его лучшие года прошли в других клубах.
Десятка лучших футболистов выглядит следующим образом:
- Райан Гиггз.
- Бобби Чарльтон.
- Джордж Бест.
- Брайан Робсон.
- Эрик Кантона.
- Денис Лоу.
- Дункан Эдвардс.
- Петер Шмейхель.
- Уэйн Руни.
- Пол Скоулз.
Напомним, Криштиану Роналду провёл в «Манчестер Юнайтед» 330 матчей во всех турнирах, в которых отметился 142 забитыми мячами и 71 результативной передачей. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2023 года.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий.
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