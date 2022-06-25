«Рейнджерс» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023

Финалист Лиги Европы сезона-2021/2022, шотландский «Рейнджерс» представил домашнюю форму клуба на сезон-2022/2023. Об этом сообщает официальный сайт шотландского клуба.



Домашняя футболка «Рейнджерс» на сезон-2022/2023 имеет синюю основу и белые логотипы. Футболка имеет белый круглый воротник с красной окантовкой. Такой же орнамент заметен и на рукавах.

Фото: FOOTYHEADLINES.COM

В минувшем сезоне «Рейнджерс» дошёл до финала Лиги Европы, где уступил франкфуртскому «Айнтрахту». На пути к финалу шотландский клуб обыграл «РБ Лейпциг», «Брагу», «Црвену Звезду» и дортмундскую «Боруссию».



В чемпионате Шотландии сезона-2021/2022 «Рейнджерс» занял второе место, набрав 89 очков. Чемпионом первенства стал «Селтик», набравший 93 очка.