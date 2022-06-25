В «Зените» не стали опровергать информацию, что в обмен на Алберто придёт вратарь Иван

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном включении голкипера «Коринтианса» Ивана в сделку по нападающему Юри Алберто.

«В сделку по Юри Алберто может быть включён вратарь «Коринтианса» Иван и ещё один игрок? Мы не комментируем процессы, пора к этому привыкнуть», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Первый спорт» сообщал, что Иван и ещё один игрок могут быть включены в сделку по обмену на Алберто.

Напомним, Юри Алберто перешёл в «Зенит» в январе текущего года. Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми до 30 июня 2027 года. В весенней части бразилец провёл за санкт-петербургский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.