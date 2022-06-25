В «Зените» не стали опровергать информацию, что в обмен на Алберто придёт вратарь Иван

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном включении голкипера «Коринтианса» Ивана в сделку по нападающему Юри Алберто.
«В сделку по Юри Алберто может быть включён вратарь «Коринтианса» Иван и ещё один игрок? Мы не комментируем процессы, пора к этому привыкнуть», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Первый спорт» сообщал, что Иван и ещё один игрок могут быть включены в сделку по обмену на Алберто.
Напомним, Юри Алберто перешёл в «Зенит» в январе текущего года. Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми до 30 июня 2027 года. В весенней части бразилец провёл за санкт-петербургский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
- 25 июня 2022
-
10:40
-
10:15
-
10:12
-
10:02
-
09:53
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:01
-
08:59
-
08:53
-
08:27
-
07:48
-
06:52
-
06:21
-
04:58
-
03:51
-
03:15
-
02:41
-
02:33
-
02:23
-
02:10
-
01:46
-
01:20
-
00:58
-
00:46
-
00:40
-
00:34
-
00:18
-
00:04
- 24 июня 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:46