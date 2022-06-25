Женская сборная Украины разгромно проиграла Шотландии и потеряла шансы попасть на ЧМ

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди женских команд сборная Украины встречалась с Шотландией. Игра, прошедшая на стадионе «Сталь» в Жешуве (Польша), завершилась победой шотландских футболисток со счётом 4:0.
На 9-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота сборной Украины, который успешно реализовала шотландская полузащитница Кэролайн Уир. На 17-й минуте футболистка Эрин Катберт упрочила преимущество шотландской сборной. На 20-й минуте нападающая национальной команды Шотландии Марта Томас довела счёт до разгромного. На 43-й минуте встречи Томас оформила дубль.
После поражения в матче со сборной Шотландии украинки лишились шансов на выход в плей-офф отбора чемпионата мира 2023 года. Национальная команда Украины максимально может набрать 13 очков, как у идущих на втором месте шотландок, однако уступает по личным встречам.
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