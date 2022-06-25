Стало известно, почему «Бавария» отказалась от подписания Криштиану Роналду

Мюнхенская «Бавария» отказалась от подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из-за финансовых причин, сообщает Sport1.



По информации источника, агенты 37-летнего португальца предлагали немецкому клубу приобрети Роналду. Однако «Бавария» не захотела подписывать Криштиану, потому что это разрушило бы финансовую структуру клуба. Кроме того, руководство «Баварии» не хочет, чтобы в команде был футболист, который ставит свои интересы выше, чем клубные.



Напомним, ранее появилась информация, согласно которой, Роналду находится на грани нервного срыва. Португальцу не нравится нестабильность «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке. Отмечалось, что Роналду может заменить Роберта Левандовского, который близок к уходу из немецкого клуба.

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