Главный тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал переход нападающего Сарвели в «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе нападающего Владислава Сарвели в «Сочи».

«Игрок, который забивает девять голов в чемпионате, конечно, всегда будет на виду. Тем более что это его первый сезон в Премьер-Лиге. Возможно, адаптировавшись, он сможет стать ещё лучше. Мы понимали, что ко многим нашим футболистам есть интерес. Если спрашивать меня как тренера, то, конечно же, я хотел, чтобы наши футболисты, а тем более лидеры — были с нами. Особенно такие, как Зиньковский и Сарвели. Мы с Владом отработали последние шесть лет вместе. Он всегда был со мной в одной команде. Рос и превратился из совсем юного футболиста в зрелого мастера. Прошёл все этапы — от новичка второй Лиги до игрока, которым интересуются клубы РПЛ.



Что будет с моим спором с Геничем о количестве голов Сарвели? Во-первых, когда мы поспорили, не было возможности что-то проговорить: на что мы спорим и так далее. Я поддержал спор, потому что хочу, чтобы мои футболисты забивали и забивали много. При встрече с Константином мы обсудим этот вопрос», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.