Футболистки сборной Украины вышли на матч, укутавшись в национальные флаги. Фото

Футболистки национальной команды Украины вышли на матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди женщин со сборной Шотландии, укутавшись в национальные флаги.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сталь» в Жешуве (Польша), окончилась разгромной победой футболисток Шотландии со счётом 4:0. В составе победительниц отличились полузащитника Кэролайн Уир, нападающая Эрин Катберт. Форвард Марта Томас оформила дубль.



Из-за поражения в игре с Шотландией украинки лишились шансов выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2023. Украина сможет максимально набрать 13 очков. У шотландских футболисток столько же очков, но украинки уступают им по личным встречам.



Чемпионат мира по футболу 2023 года среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.