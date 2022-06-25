Футболистка Шотландии: победа над Украиной приятная, но с привкусом горечи

Нападающая сборной Шотландии Марта Томас, оформившая дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года с национальной командой Украины (4:0), высказалась об игре соперниц.

«Победа над сборной Украины приятная, но с привкусом горечи. Невозможно представить, через что эти девушки и их страна проходят. Так что да, есть привкус горечи. Но отдаю им должное за то, что они сюда приехали и выдали профессиональное выступление. Здесь у них были болельщики, которые их поддерживали. Казалось немного нереальным, что мы играем против команды, в стране которой развивается военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»). Так что нужно их похвалить за то, что они показали профессиональное выступление. И нас тоже – за то, что мы завоевали три очка. Такова была наша цель, несмотря на то через что они проходят», — сказала Томас в интервью пресс-службе сборной Шотландии.