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Линекер: Месси с запасом лучший игрок своего времени

Линекер: Месси с запасом лучший игрок своего времени
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

«На мой взгляд, Месси — лучший игрок всех времён, но сравнивать футболистов разных поколений сложно и несправедливо. Марадона был необыкновенным, но я видел мало игр Пеле, Пушкаша или даже Беста, чтобы судить. Однако Месси с запасом лучший игрок своего времени», — написал Линекер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Месси стал игроком «Пари Сен-Жермен» летом прошлого года. В 34 матчах за парижский клуб аргентинский форврд забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами действует ещё год.

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