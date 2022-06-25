Хавбек «Спартака» Максим Глушенков перешёл в «Крылья Советов»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков покинул московский клуб, сообщается на официальном сайте красно-белых.



22-летний хавбек перешёл в «Крылья Советов», заключив с самарским клубом полноценный контракт, рассчитанный на три сезона. В прошлом сезоне Глушенков выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.



«Желаем удачи, Макс!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

В минувшем сезоне Глушенков в 29 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах забил семь голов и отдал две результативные передачи. В составе «Спартака» полузащитник дебютировал весной 2019 года и принял участие в 11 матчах.

«Крылья Советов» в 30 матчах набрали 41 очко и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Спартак» (38) завершил сезон на 10-м месте.